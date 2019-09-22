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Факти / Україна

У Станиці Луганській почалося будівництво тимчасового мосту

У Станиці Луганській почалося будівництво тимчасового мосту через річку Сіверський Донець.

мост в станице луганской

У Станиці Луганській почалося будівництво тимчасового мосту на період поки відновлюватимуть основну переправу через річку Сіверський Донець.

Робочі розрівнюють ґрунт і готують фундамент для обхідного моста. Вже встановили металеву конструкцію першої південної опори.

Також працівники підсипають каміння для технологічної дороги з одночасним плануванням цієї дороги грейдером.

Читайте: Україна завершила розмінування території біля мосту в Станиці Луганській – ОБСЄ

Піротехніки продовжую очищати місцевість біля дороги від вибухонебезпечних предметів. Працівники райавтодору ремонтують тросове огородження дороги та зрізають дерева.

Тимчасову переправу планують закінчити до 11 жовтня.

Нагадаємо, основний міст у Станиці Луганській мають відкрити до 27 листопада.

Джерело: ОБСЄ

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