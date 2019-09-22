У Станиці Луганській почалося будівництво тимчасового мосту через річку Сіверський Донець.
У Станиці Луганській почалося будівництво тимчасового мосту на період поки відновлюватимуть основну переправу через річку Сіверський Донець.
Робочі розрівнюють ґрунт і готують фундамент для обхідного моста. Вже встановили металеву конструкцію першої південної опори.
Також працівники підсипають каміння для технологічної дороги з одночасним плануванням цієї дороги грейдером.
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Піротехніки продовжую очищати місцевість біля дороги від вибухонебезпечних предметів. Працівники райавтодору ремонтують тросове огородження дороги та зрізають дерева.
Тимчасову переправу планують закінчити до 11 жовтня.
Нагадаємо, основний міст у Станиці Луганській мають відкрити до 27 листопада.