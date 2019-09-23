Київ хоче припинити війну на Донбасі, але не погодиться на федералізацію України та втрату територій.
Нинішня влада не допустить федералізації України і втрати територій. Про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак.
За його словами, Київ вибудовує весь переговорний процес з метою реінтегрувати Донбас в Україну.
Єрмак підкреслив, що вихід, який знайде влада, “здивує в хорошому сенсі слова навіть найбільших скептиків”.
Помічник Зеленського також зазначив, що не підписував би Мінські угоди в тому вигляді, в якому вони існують нині.
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– Я розумію, що зараз найлегше критикувати, і що альтернативи їм не з’явилося. Але ми зібрали велику кількість експертів і, базуючись на тому, що вже існує, обробили свою позицію, – сказав він.
Нагадаємо, голова МЗС Вадим Пристайко заявив, що скасувати блокаду на Донбасі можна за умови повернення Україні її підприємств.
Фото: Сегодня