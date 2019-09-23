Київ хоче припинити війну на Донбасі, але не погодиться на федералізацію України та втрату територій.

Нинішня влада не допустить федералізації України і втрати територій. Про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак.

За його словами, Київ вибудовує весь переговорний процес з метою реінтегрувати Донбас в Україну.

Єрмак підкреслив, що вихід, який знайде влада, “здивує в хорошому сенсі слова навіть найбільших скептиків”.

Помічник Зеленського також зазначив, що не підписував би Мінські угоди в тому вигляді, в якому вони існують нині.

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– Я розумію, що зараз найлегше критикувати, і що альтернативи їм не з’явилося. Але ми зібрали велику кількість експертів і, базуючись на тому, що вже існує, обробили свою позицію, – сказав він.

Нагадаємо, голова МЗС Вадим Пристайко заявив, що скасувати блокаду на Донбасі можна за умови повернення Україні її підприємств.

Фото: Сегодня