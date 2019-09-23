У команді президента працюють над ідеєю масштабного міжнародного договору щодо безпеки України.

Врегулювання ситуації на Донбасі повинно закінчитися підписанням масштабного міжнародного договору зі США, Великою Британією, Німеччиною, Францією та Китаєм щодо гарантії територіальної цілісності і суверенітету України.

Над цією ідеєю угоди “на століття” нині працює команда президента України, заявив помічник глави держави Андрій Єрмак.

Він підкреслив, що гарантами цього в Україні мають стати штаб-квартири міжнародних організацій.

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Єрмак також наголосив, що в угоді мають бути прописані пункти, які дадуть можливість відстоювати свої права, в тому числі в суді.

Як повідомлялося, голова МЗС України Вадим Пристайко назвав план Б щодо Донбасу, якщо Мінські домовленості не спрацюють.