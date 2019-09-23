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Факти / Україна / Політика

Київ працює над ідеєю міжнародного договору “на століття” – Єрмак

У команді президента працюють над ідеєю масштабного міжнародного договору щодо безпеки України.

Київ працює над ідеєю міжнародного договору “на століття” – Єрмак

Врегулювання ситуації на Донбасі повинно закінчитися підписанням масштабного міжнародного договору зі США, Великою Британією, Німеччиною, Францією та Китаєм щодо гарантії територіальної цілісності і суверенітету України.

Над цією ідеєю угоди “на століття” нині працює команда президента України, заявив помічник глави держави Андрій Єрмак.

Він підкреслив, що гарантами цього в Україні мають стати штаб-квартири міжнародних організацій.

Читайте: Пристайко анонсував велику угоду щодо Донбасу та енергобезпеки України

Єрмак також наголосив, що в угоді мають бути прописані пункти, які дадуть можливість відстоювати свої права, в тому числі в суді.

Як повідомлялося, голова МЗС України Вадим Пристайко назвав план Б щодо Донбасу, якщо Мінські домовленості не спрацюють.

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