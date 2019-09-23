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Факти / Україна

На Львівщині далекобійники заблокували кордон

На кількох контрольно-пропускних пунктах у Львівській області зупинився рух через страйк далекобійників.

Страйк далекобійників

На двох пунктах пропуску з Польщею у Львівській області почали страйкувати далекобійники, через що рух призупинили.

Йдеться про пункти пропуску Краковець та Шегині.

Далекобійники почали страйк через дозволи на перевезення.

На Львівщині далекобійники заблокували кордон / 2 фотографии

Читайте: Страйк пілотів British Airways – скасовано 1,5 тис. авіарейсів

Наразі немає інформації щодо вимог учасників страйку.

До слова, авіакомпанія Wizz Air запустить рейси зі Львова до угорського Будапешту.

Джерело: Varta1

Фото: Varta1

Відео: Varta1

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