Перша половина тижня ще буде відносно теплою, але з четверга в Україну повернуться дощі.

У вівторок, 24 вересня, на всій території України сухо та сонячно, а на півночі та сході синоптики прогнозують нічні заморозки до -1.

На півдні та заході ще буде тепло – вдень до +21, у центрі +18.

У північних та східних регіонах – від +12 до +14.

У Києві без опадів, вночі від 0 до +2, а вдень 12-14 вище нуля.

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У середу, 25 вересня, дощі очікуються лише на заході, на решті території –– сухо, але на півночі вночі знову заморозки.

У південних областях +21, на заході +19, у центрі +18, на півночі – від +14 до +17.

У столиці сухо, вночі 4-7, вдень 15-17 градусів тепла.

На четвер, 26 вересня, синоптики прогнозують сильні дощі майже на всій території України, сухо буде лише на сході.

Температура повітря на півдні сягатиме 20 градусів тепла, на заході та у центрі +16, на сході +17, на півночі – до +15.

У Києві дощ, вночі 8-10, вдень 12-14 вище нуля.

У п’ятницю, 27 вересня, помірні опади у вигляді дощу пройдуть практично в усіх областях, окрім західних.

На сході, у центрі та на заході +16, на півдні +19, на півночі +15.

У Києві опади, вночі 8-10, вдень до +14.

До слова, Факти ICTV писали про те, якої погоди в Україні варто очікувати восени 2019 року.