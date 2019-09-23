PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

На зміну бабиному літу прийдуть дощі: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

Перша половина тижня ще буде відносно теплою, але з четверга в Україну повернуться дощі.

погода

У вівторок, 24 вересня, на всій території України сухо та сонячно, а на півночі та сході синоптики прогнозують нічні заморозки до -1.

На півдні та заході ще буде тепло – вдень до +21, у центрі +18.

У північних та східних регіонах – від +12 до +14.

У Києві без опадів, вночі від 0 до +2, а вдень 12-14 вище нуля.

Читайте: Бабине літо повернеться: синоптик назвала дату

Погода на 24 вересня

У середу, 25 вересня, дощі очікуються лише на заході, на решті території –– сухо, але на півночі вночі знову заморозки.

У південних областях +21, на заході +19, у центрі +18, на півночі – від +14 до +17.

У столиці сухо, вночі 4-7, вдень 15-17 градусів тепла.

Погода на 25 вересня

На четвер, 26 вересня, синоптики прогнозують сильні дощі майже на всій території України, сухо буде лише на сході.

Температура повітря на півдні сягатиме 20 градусів тепла, на заході та у центрі +16, на сході +17, на півночі – до +15.

У Києві дощ, вночі 8-10, вдень 12-14 вище нуля.

Погода на 26 вересня

У п’ятницю, 27 вересня, помірні опади у вигляді дощу пройдуть практично в усіх областях, окрім західних.

На сході, у центрі та на заході +16, на півдні +19, на півночі +15.

У Києві опади, вночі 8-10, вдень до +14.

Погода на 27 вересня

До слова, Факти ICTV писали про те, якої погоди в Україні варто очікувати восени 2019 року.

Джерело: Укргідрометцентр

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка