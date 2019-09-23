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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нові зарплати прокурорів становитимуть 20-25 тис. грн – Монастирський

Згідно з законом про реформу прокуратури, заробітні плати у прокурорів стартуватимуть від 20-25 тис. грн.

Нові зарплати прокурорів становитимуть 20-25 тис. грн – Монастирський

За словами голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, у 2015 році, коли проводилася реформа, зарплатня прокурора становила 10 тис. грн.

Хоча уряд пообіцяв гідну оплату праці, але не був спроможний дати таку можливість.

На думку Дениса Монастирського, досвідчені адвокати не хотіли йти працювати в прокуратуру за 8-12 тис. грн.

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Як повідомив Денис Монастирський, закон про реформу прокуратури передбачає поступове підвищення зарплати протягом декількох років.

Це залежатиме від того, чи зможе уряд передбачити в бюджеті відповідні виплати.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила закон про реформу прокуратури.

Фото: Денис Монастирський 

Джерело: Громадське

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