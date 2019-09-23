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Факти / Україна

Погода в Україні на 23 вересня (КАРТА)

Сьогодні, 23 вересня, по всій території України буде сухо і сонячно.

Погода в Україні на 23 вересня (КАРТА)

В Україні 23 вересня очікується сонячна погода без опадів.

На заході температура вдень 18-21°С, вночі 5-8°С.

На півдні України 21-24°с вдень, 8-11°С вночі.

В східних областях температура вдень становитиме 14-16°С, вночі до 5-8°С.

Читайте: Бабине літо повернеться: синоптик назвала дату

На півночі країни 12-15°С вдень, вночі 4-8°С.

У центральних областях вдень 13-15°С, вночі 6-8°С.

У Києві температура вдень 13-15°С, вночі 6-8°С.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода восени.

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