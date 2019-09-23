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Прем’єр Гончарук запустив відеоблог

Олексій Гончарук запустив власний щотижневий відеоблог під назвою Чашка прем’єра.

Олексій Гончарук

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук кожного тижня у неділю записуватиме невелике відео з розповідями про актуальні новини.

– І бонус — буду відповідати на ваші коментарі у мене на сторінках. Основна мета цього блогу — давати оперативну відповідь на всі незрозумілі і складні питання, — розповів прем’єр.

Читайте: Гончарук: Те, що відбувається у Держгеокадастрі – треш

Нагадаємо, Гончарук повідомив, що за цей рік уряду потрібно попрацювати, щоб зменшити ставку за кредитами.

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