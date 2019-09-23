Правопорядок під час святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана в Умані забезпечуватимуть понад 550 співробітників поліції з 12 областей України.
В Умань під час Рош ха-Шана з’їдуться 550 поліцейських з 12 областей України. Зведений загін поліцейських стежитиме за правопорядком.
До його складу входять співробітники патрульної поліції, оперативні працівники, кінологи зі службовими собаками, вибухотехніки, співробітник поліції превентивної комунікації і поліцейські групи аеропідтримки.
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За даними поліції, у 2019 році очікується прибуття близько 40 тисяч паломників з різних країн світу. У 2018 році на святкування Рош ха-Шана приїхали 30 тисяч людей.
Рош ха-Шана в Умані охоронятимуть півтисячі поліцейських / 3 фотографии
Нагадаємо, що Рош ха-Шана у 2019 році святкують увечері 29 вересня.
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