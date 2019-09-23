Сценарист та автор ідеї серіалу Чорнобиль Крейг Мезін став гостем 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської стратегії і розкрив Фактам тижня невідомі деталі зйомок серіалу.

Серіал побив рекорди переглядів, а справжнім сюрпризом стало неймовірне зростання інтересу до теми, а відтак і ажіотаж туристів. У Чорнобильській зоні їх збільшилося майже у 10 разів.

Автор і сценарист серіалу Крейг Мезін став гостем цьогорічного форуму Ялтинської європейської стратегії і погодився на ексклюзивне інтерв`ю для Фактів тижня. Каже, що до останнього взагалі не був упевнений, що міні-серіал стане таким популярним.

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Шалений успіх серіалу, на думку багатьох критиків не лише у чудовому акторському ансамблі, а насамперед у надзвичайно емоційних історіях реальних ліквідаторів, учасників тих трагічних подій. А ще, у якісній деталізації побуту 1980-х років.

Чи не вперше у художньому кіно аварія на ЧАЕС показана настільки правдиво і детально. Одна з найбільш шокуючих та емоційних сцен – коли ховали загиблих та померлих від радіації.

Для Крейга Мезіна було важливо показати найгірші сторони системи, яка приховувала правду про трагедію, та найкращі – про простих людей.

Від академіка Легасова до звичайних ліквідаторів. І те, що навіть через 33 роки після страшної катастрофи, у світі досі існують подібні загрози. Під час роботи над сценарієм Мезін приїздив до України, аби поспілкуватись із реальними героями, відчути атмосферу того часу, а багато книжок, досліджень та кінохроніки, які були використані для створення фільму – належать і українським авторам.

Також значною мірою допомогли документальні кадри, відзняті під час очистки крівлі від графіту, під тисячами рентген їх знімали український оператор Юрій Бардаков та режисер Ігор Кобрин.

Актор Ігор Петренко виклав у себе на сторінці трейлер вже російського серіалу Чорнобиль. З відео зрозуміло, що в центрі сюжету – історія співробітника КДБ, якого відрядили до Чорнобильської зони щоб протидіяти агенту ЦРУ, який дивним чином опинився біля реактора.

Росіяни таким чином натякають на участь ЦРУ у катастрофі. Згодом трейлер російського Чорнобиля був видалений. Можливо, через те, що його сприйняли надто критично. Подібна ситуація вже була із фільмом Крим, знятим за підтримки Міноборони Росії та Фонду кіно, який повністю провалив прокат.

У кращих традиціях сучасної Росії серіал HBO пропонували заборонити до показу, а одна відома партія звернулася до МВС та Слідчого комітету відкрити кримінальні справи проти творців Чорнобиля. У тому числі й проти сценариста Крейга Мезіна.

Кінопропаганда в Радянському Союзі існувала від початку самої появи кіно. У 1927 році режисер Ейзенштейн знімав фільм Жовтень, про революцію 1917 року. Найлегендарніша сцена фільму – взяття Зимового палацу. Лавина більшовиків змітає буржуазні ворота, й збиває царський герб.

Але з розсекречених архівів відомо, що ніякого штурму насправді не було. Та й двоголового орла, за наказом Керенського, зняли з воріт ще за місяць до того. Тож, усе це вигадка і пропаганда.

Цю ідеологічну зброю Леніна підхопили наступні вожді СРСР. Навіть популярний в СРСР серіал 17 миттєвостей весни був знятий на замовлення тодішнього голови КДБ Юрія Андропова.

Тоді цей фільм демонстрували навіть у ФРН, а правдива гра В’ячеслава Тихонова назавжди поєднала його з образом розвідника Ісаєва-Штірліца. Колись, навіть радянська пропаганда знімала шедевральні кінострічки, але нічого подібного в Росії сьогоднішній створити не до снаги.

Професійно, щиро і правдиво вдалося показати історію творцям американського проекту Чорнобиль. Вихід серіалу став справжнім вибухом, побив всі можливі рекорди. Критика і глядач визнали його одним з найкращих серіалів всіх часів.

А тема однієї з найстрашніших катастроф в історії людства, у якій, здавалося б, ще у 1990-ті роки поставили всі крапки над і, тепер починає обростати новими неймовірними секретними файлами і міфічними подробицями.

Нагадаємо, серіал Чорнобиль отримав премію Еммі в номінації найкращий міні-серіал.