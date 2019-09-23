У соцмережах Facebook і Instagram стався масштабний збій.
В Україні не працює Facebook і Instagram. У користувачів не виходить завантажити соціальні мережі.
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Судячи з даних карти збоїв від Downdetector, неполадки у роботі Facebook спостерігаються по Києву, Дніпру, Харкову та Білій Церкві, а також в інших країнах – Німеччині, Польщі, Франції, Угорщині.
У Instagram ситуація йде таким чином:
Проблеми з доступом до сайтів є у користувачів комп’ютерів, з мобільних телефонів додатки працюють у звичайному режимі.
Чому стався збій поки не відомо. Інформація, коли соцмережі запрацюють у звичайному режимі теж немає.
До речі, раніше ми писали, як зробити репост в Instagram.
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