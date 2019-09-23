PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

В Україні від початку року знизився рівень безробіття

Рівень безробіття в Україні у ІІ кварталі 2019 року скоротився на 1,5% і становить 7,8%.

В Україні від початку року знизився рівень безробіття

В Україні без роботи наразі 8% населення. У IІ кварталі 2019 року рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 52,2%, а серед населення віком 15–70 років – 58,6%.

Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше склав 7,7%, а серед осіб віком 15–70 років – 7,8%.

Читайте: Найбільш оплачувані робітничі професії в Україні – топ-3

До слова, кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше у ІІ кварталі 2019 року становила 16,8 млн осіб, а у віці 15–70 років – 16,7  млн осіб.

Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років складала по 1,4 млн осіб.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, як заробляти більше 20 тис. грн без освіти.

Джерело: Держстат

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

робота
Як заробляти більше 20 тис. грн без освіти
До 80 злетів і посадок щодня: як працюють авіадиспетчери
До 80 злетів і посадок щодня: як працюють авіадиспетчери
Метод “помідора” і закон 2-х хвилин: способи підвищити власну ефективність
Метод “помідора” і закон 2-х хвилин: способи підвищити власну ефективність
Найбільш оплачувані робітничі професії в Україні – топ-3
Найбільш оплачувані робітничі професії в Україні – топ-3
здорова їжа
На роботу зі своїм обідом: плюси та як правильно зібрати судок
Патрульна поліція та прикордонна служба. На Волині є 4 тис. вакансій для ветеранів АТО
Патрульна поліція та прикордонна служба. На Волині є 4 тис. вакансій для ветеранів АТО
робота
Освіта для дорослих: де та як в Україні пройти перекваліфікацію
Працевлаштування
Не дипломом єдиним: на що звертають увагу роботодавці
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка