Рівень безробіття в Україні у ІІ кварталі 2019 року скоротився на 1,5% і становить 7,8%.

В Україні без роботи наразі 8% населення. У IІ кварталі 2019 року рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 52,2%, а серед населення віком 15–70 років – 58,6%.

Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше склав 7,7%, а серед осіб віком 15–70 років – 7,8%.

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До слова, кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше у ІІ кварталі 2019 року становила 16,8 млн осіб, а у віці 15–70 років – 16,7 млн осіб.

Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років складала по 1,4 млн осіб.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, як заробляти більше 20 тис. грн без освіти.