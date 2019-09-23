PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зеленський запустив реформу органів прокуратури

Володимир Зеленський підписав закон щодо реформи прокуратури, яким передбачено створення Офісу генпрокурора та ліквідацію військової прокуратури.

Зеленський запустив реформу органів прокуратури

Законопроект №1032 щодо реформи органів прокуратури, ухвалений парламентом 19 вересня, з підписом президента Володимира Зеленського 23 вересня повернуто до Верховної Ради.

Документ передбачає створення Офісу генпрокурора, ліквідацію військової прокуратури, зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис. до 10 тис. осіб.

Читайте: Рябошапка звільнив прокурорів чотирьох областей

Окрім того, усі чинні прокурори пройдуть переатестацію, а нових набиратимуть на конкурсах.

Нагадаємо, наприкінці серпня Володимир Зеленський вніс до парламенту закон про реформу органів прокуратури.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський доручив уряду взяти під контроль розслідування ДТП на Житомирщині і Одещині
Зеленський доручив уряду взяти під контроль розслідування ДТП на Житомирщині і Одещині
Зеленський і Трамп проведуть повноцінну зустріч – Пристайко
Зеленський і Трамп проведуть повноцінну зустріч – Пристайко
Вантажівка
Підвищення штрафів за перевантажені фури – Зеленський підписав закон
США Україна
Зустріч Зеленського і Трампа: про що говоритимуть і що потрібно США від України
трамп зеленський
Українська драма – реакція іноземних ЗМІ на розмову Трампа і Зеленського
Будь ласка, не мовчіть! Зеленський закликав звертатися в НАБУ щодо корупції
Будь ласка, не мовчіть! Зеленський закликав звертатися в НАБУ щодо корупції
Ніякого тиску не було: Пристайко розповів про розмову Трампа і Зеленського
Ніякого тиску не було: Пристайко розповів про розмову Трампа і Зеленського
Зеленський
Зеленський підписав закон про імпічмент
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка