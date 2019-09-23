Володимир Зеленський підписав закон щодо реформи прокуратури, яким передбачено створення Офісу генпрокурора та ліквідацію військової прокуратури.
Законопроект №1032 щодо реформи органів прокуратури, ухвалений парламентом 19 вересня, з підписом президента Володимира Зеленського 23 вересня повернуто до Верховної Ради.
Документ передбачає створення Офісу генпрокурора, ліквідацію військової прокуратури, зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис. до 10 тис. осіб.
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Окрім того, усі чинні прокурори пройдуть переатестацію, а нових набиратимуть на конкурсах.
Нагадаємо, наприкінці серпня Володимир Зеленський вніс до парламенту закон про реформу органів прокуратури.
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