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Факти / Україна / Політика

Зростання економіки на 3,5%: Милованов про переваги від ринку землі

Тимофій Милованов розповів про переваги від запуску ринку землі та пояснив, чим загрожуватиме його відтермінування.

Тимофій Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зазначив, що відтермінування ринку землі – це грабіж економічного зростання українців.

– За нашими оцінками, ринок землі може приносити 1-2% додаткового економічного зростання у перші роки та 3-3,5% надалі, – зазначив він під час ефіру Свободи слова.

Він також зазначив, що громада заробить на відкритті ринку землі двічі – через її продаж та через податки.

– Яка мені, звичайному селянину, вигода з того, що буде ринок землі? Податки змінюються. Зростає ціна оренди землі, зростає ціна купівлі землі, зростають податки, зростають надходження в село. А тому зростає можливість робити якісь проекти та розвивати село.

До речі, напередодні Милованов пояснив, у якому випадку іноземці зможуть купити землю.

Джерело: Свобода слова

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