Тимофій Милованов розповів про переваги від запуску ринку землі та пояснив, чим загрожуватиме його відтермінування.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зазначив, що відтермінування ринку землі – це грабіж економічного зростання українців.

– За нашими оцінками, ринок землі може приносити 1-2% додаткового економічного зростання у перші роки та 3-3,5% надалі, – зазначив він під час ефіру Свободи слова.

Він також зазначив, що громада заробить на відкритті ринку землі двічі – через її продаж та через податки.

– Яка мені, звичайному селянину, вигода з того, що буде ринок землі? Податки змінюються. Зростає ціна оренди землі, зростає ціна купівлі землі, зростають податки, зростають надходження в село. А тому зростає можливість робити якісь проекти та розвивати село.

До речі, напередодні Милованов пояснив, у якому випадку іноземці зможуть купити землю.