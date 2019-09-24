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Факти / Україна

До -5°. В Україну йдуть заморозки

В Україні у декількох областях вночі 25 вересня очікуються заморозки.

До -5°. В Україну йдуть заморозки

Вночі 25 вересня у багатьох областях України очікуються заморозки на грунті та у повітрі. Місцями прогнозується до -5°.

У Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській і Луганській областях очікується, що стовпчики термометрів опустяться до 0-3°. У Житомирській, Київській, Донецькій областях на грунті заморозки 0-5°.

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– Вночі 25 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській і Луганській областях заморозки у повітрі 0-3° (сильні заморозки, II рівень небезпеки, помаранчевий), у Житомирській, Київській, Донецькій областях заморозки на грунті 0-5° (I рівень небезпеки, жовтий), – попереджають в Укргідрометцентрі.

До речі, раніше Факти ICTV писали, яка погода чекає на українців восени.

Джерело: Укргідрометцентр

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