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Факти / Україна / Суспільство

Канікули 2019-2020: коли і скільки відпочиватимуть школярі

Протягом 2019-2020 навчального року українські школярі матимуть осінні, зимові, весняні та літні канікули. Найближчі – з 28 жовтня до 3 листопада. Факты ICTV склали орієнтовний графік.

школа канікули

Міністерством освіти України може лише рекомендувати школам графік канікул, а дати кожен навчальний заклад встановлює самостійно.

Шкільні канікули 2019-2020:

  • Осінні – з 28 жовтня до 3 листопада.
  • Зимові – з 23 грудня до 7 січня.
  • Весняні – з 23 березня до 29 березня.
  • Літні – з 1 червня до 31 серпня.

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Не забувайте, що канікули зазвичай починаються з понеділка, тому додайте до них ще два вихідних дні – суботу та неділю.

До слова, Факти ICTV розповідали, чим потрібно керуватися, обираючи вид спорту для дитини, і на що звертати увагу.

Фото: Dreamstime

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