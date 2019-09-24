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Факти / Україна / Політика

Наступного тижня будуть ще законопроекти щодо ринку землі – Сольський

Микола Сольський, депутат від партії Слуга народу, анонсував ще низку законопроектів щодо ринку землі.

Микола Сольський

Микола Сольський, голова комітету з питань аграрної та земельної політики, зазначив, що опублікований Кабміном законопроект про ринок землі далеко не єдиний. За його словами, це тільки частина норм, які будуть введені при запуску обігу ринку землі.

– Більшість законопроектів підуть від депутатів, в першу чергу Слуги народу, наступного тижня. Але долучаються й інші фракції та позафракційні депутати. Це початок дискусій, пов’язаних з запуском ринку землі, – анонсував політик під час ефіру Свободи слова.

Він також додав, що Рада намагатиметься закінчити дискусії щодо ринку землі до 1 грудня, як і було заплановано президентом.

До слова, Факти ICTV писали, що передбачає закон про ринок землі в Україні. 

Джерело: Свобода слова

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