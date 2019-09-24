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Факти / Україна / Політика

Нові призначення в МВС: що відомо про кандидата на посаду заступника Авакова

Олександр Гогілашвілі претендує на посаду міністра внутрішніх справ. Розповідаємо, хто він такий і що про нього говорять.

Нові призначення в МВС: що відомо про кандидата на посаду заступника Авакова

Основному кандидату на посаду заступника міністра внутрішніх справ Олександру Гогілашвілі 46 років, і на сьогодні він є співробітником міжнародної громадської організації Центр здорової молоді, яка надає платні послуги з лікування наркотичної та алкогольної залежності.

Він займається цією діяльністю в Україні понад 10 років і весь цей час був знайомий з Арсеном Аваковим особисто.

При цьому на російських сайтах Олександра Гогілашвілі називають волонтером, що збирає гроші на допомогу українським військовим на Донбасі, русофобом і радикалом. Громадянин РФ і кандидат медичних наук Микола Каклюгін ( директор АНО Добре серце. Кубань, – Ред.) заявляв, що Гогілашвілі висловлювався про Росію так: Хто до нас на Україну прийде, той від меча і загине, Україна повинна бути незалежною.

На питання журналістів про походження фото Гогілашвілі з Валуєвим, Олександр відповів, що познайомився з ним, коли працював продюсером телеканалу Посмішка дитини, тоді Микола запропонував йому займатися соціальною діяльністю – безкоштовними школами боксу та допомогою онкохворим дітям.

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– Я давно займаюся соціалкою – це не робота, а частина мого життя. Микола запропонував займатися соціалкою під час просування його безкоштовних шкіл боксу в Ленінградській області, до того ж я займався спортом, на тому і зійшлися.

Разом займалися онкохворими дітьми, я привозив до них зірок спорту та кіно. Це був непростий час для мене – душевний розлад щодня від побаченого та пережитого, від зустрічей з дітьми, у яких не було шансів, – пояснив він.

Дружина Олександра – Марія Левченко тривалий час працювала в студії Квартал 95. Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою 25 травня 2019 року взяли участь у відкритті літнього табору Міжнародної антинаркотичної асоціації, яку очолює Гогілашвілі.

Нагадаємо, Арсен Аваков прийняв відставки заступників голови Нацполіції Сергія Князєва Аброськіна, Купранца і Невгада.

Джерело: Апостроф

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