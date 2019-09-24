Сьогодні, 24 вересня, по всій території України буде сонячна погода з першими осінніми заморозками.

В Україні 24 вересня буде сухо, але в деяких областях вночі очікуються перші осінні заморозки.

На заході температура вдень становитиме 17-20°, вночі 4-8°. У Рівному стовпчики опустяться до -2° вночі.

На півдні України 19-21° вдень, 8-10° вночі.

У східних областях температура вдень становитиме 11-13°, вночі до 4-7°. У Харківській, Донецькій та Луганській областях вночі -1-1°.

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На півночі країни також зберігатиметься холодна погода. Температура вдень 11-13° вдень. У Чернігівській і Сумській областях до -2° вночі.

У центральних областях вдень 14-16°, вночі 4-6°.

У Києві температура вдень становитиме 12-14°, вночі до -2°.

До слова, раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на тиждень.