PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Погода в Україні на 24 вересня (КАРТА)

Сьогодні, 24 вересня, по всій території України буде сонячна погода з першими осінніми заморозками.

Погода в Україні на 24 вересня (КАРТА)

В Україні 24 вересня буде сухо, але в деяких областях вночі очікуються перші осінні заморозки.

На заході температура вдень становитиме 17-20°, вночі 4-8°. У Рівному стовпчики опустяться до -2° вночі.

На півдні України 19-21° вдень, 8-10° вночі.

У східних областях температура вдень становитиме 11-13°, вночі до 4-7°. У Харківській, Донецькій та Луганській областях вночі -1-1°.

Читайте: Погода в Україні на осінь – коли прийде похолодання та заморозки

На півночі країни також зберігатиметься холодна погода. Температура вдень 11-13° вдень. У Чернігівській і Сумській областях до -2° вночі.

У центральних областях вдень 14-16°, вночі 4-6°.

У Києві температура вдень становитиме 12-14°, вночі до -2°.

До слова, раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на тиждень.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка