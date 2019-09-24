Новий тиждень Ради спікер Дмитро Разумков почав із приємної новини. Їх депутат від фракції Слуга народу Жан Беленюк – став чемпіоном світу з греко-римської боротьби.

Однак через тріумф чемпіон з боротьби став чемпіоном з прогулів пленарних засідань парламенту. А прогульників Слуги народу обіцяли суворо карати. Аж до позбавлення мандату. Тож що тепер робитимуть з Беленюком.

Три тижні поспіль, як нардепи працюють у турборежимі. А раз так працюють, то треба й зарплату підвищувати, – натякали вони в кулуарах. Бо, кажуть, для щастя її не вистачає.

Натомість, старожили парламенту заспокоюють новачків: з голоду не помруть.

Та скільки б не отримали депутати, але у представленому цього тижня міністром фінансів бюджеті на наступний рік, підвищення їм поки не світить. Бо третину доходів держави доведеться витратити на погашення боргів,- наголошувала Оксана Маркарова. Тож навіть мінімальна зарплата з першого січня зросте лише на 550 грн, а пенсія на 130.

Читайте: Втомився і приліг: нардеп від Слуги народу заснув під час засідання Ради

А втім, оскільки це була лише презентація, нардепи не надто критикували бюджет. Чого не скажеш про закон про столицю, який монобільшість екстрено включила до порядку денного сесії.

У багатьох депутатів це викликало подив, адже з мера Києва хочуть зробити англійську королеву.

Але Віталій Кличко, схоже, був готовий до такого сценарію. Тим паче, що Київрада вже кілька тижнів не може зібратися. Це може зірвати початок опалювального сезону. До того ж, без підтримки міських депутатів втримати владу в столиці майже нереально.

Щоправда такий хід конем не мав вже жодного значення, бо з дочасними виборами, причому не лише Київради, а й мера Києва, слуги народу визначилися і без Кличка.

У законопроекті, що з’явився на сайті парламенту, перегони пропонують провести восьмого грудня. Навіть вже начебто визначилися з кандидатом у мери, якого раніше сватали на посаду голови КМДА.

Хоча в ЗМІ називають й інших кандидатів. От тільки легкої перемоги у Києві, як це було на парламентських виборах, фахівці президентській партії не обіцяють. По-перше, Віталій Кличко ще не розгубив свою електоральну підтримку і залишається фаворитом.

А по-друге, партія Голос планує висунути в мери серйозного конкурента – шоумена Сергія Притулу.

І тим не менш, кращого шансу для взяття Києва, ніж цього року, у слуг народу може й не бути. А тому заради виборів вони змінили навіть календарний план сесії.

Щоправда, голоси за зміну календарного плану більшість назбирала з натяжкою. Від Слуги народу їх дали лише 227 депутатів. І це не перший подібний випадок. От, приміром, за законопроект, який дозволяв НАБУ й ДБР прослушку нардепів, голосів і взагалі забракло. Після чого на Банковій навіть влаштували розбір польотів рядовим слугам народу. Виправдовуватись довелося і спікеру, чому він зупинив голосування за кілька секунд до його оприлюднення системою Рада.

До слова, вибори у Києві можна проводити після ухвалення нової редакції закону про столицю та законодавства про децентралізацію, тому до кінця поточного року цього не станеться.