Європейський суд скасував санкції, накладені на екс-президента України Віктора Януковича у 2018-2019 роках.

Речник сина колишнього президента України Віктора Януковича Олександра Юрій Кірасір повідомив, що Європейський суд загальної юрисдикції (Люксембург) скасував санкції Євросоюзу проти президента-втікача.

– Рішення Європейського суду є підтвердженням незаконності та безпідставності запровадження органами ЄС санкцій і є вагомим приводом для їх якнайшвидшої повної відміни і реабілітації Віктора Януковича як незаслужено потерпілого від політичних переслідувань як в Україні, так в ЄС, – сказав Кірасир.

Читайте: Янукович повернеться в Україну – адвокат

Він не уточнив, який саме Європейський суд ухвалив таке рішення.

Нагадаємо, державна виконавча служба Мін’юсту стягнула на користь України більше $3 млн у справі про спецконфіскацію коштів екс-президента Віктора Януковича.