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Факти / Україна

Трамп блокує виділення допомоги Україні через претензії до Європи

Президент  США Дональд Трамп зізнався, що навмисно блокував надання військової допомоги Україні.

Трамп блокує виділення допомоги Україні через претензії до Європи

Дональд Трамп в кулуарах Генеральної асамблеї ООН заявив журналістам, що відмовляв у виділенні допомоги Україні для захисту від Росії, бо хотів, аби європейські країни вкладали в неї більше грошей.

Більш того, президент США наголосив, що й надалі це робитиме.

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– У мене завжди була претензія, і вона залишається й досі. Тому я продовжу відкладати військову допомогу, поки Європа та решта держав не сприятимуть Україні. Чому тільки Сполучені Штати вкладають купу грошей? Я хочу, і я наполягаю, щоб Європа теж вкладала гроші в Україну, – сказав Трамп.

Раніше стало відомо, що приблизно за тиждень до дзвінка президенту України Володимиру Зеленському президент США Дональд Трамп наказав призупинити виплату військової допомоги.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

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