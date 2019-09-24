Президент США Дональд Трамп зізнався, що навмисно блокував надання військової допомоги Україні.

Дональд Трамп в кулуарах Генеральної асамблеї ООН заявив журналістам, що відмовляв у виділенні допомоги Україні для захисту від Росії, бо хотів, аби європейські країни вкладали в неї більше грошей.

Більш того, президент США наголосив, що й надалі це робитиме.

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– У мене завжди була претензія, і вона залишається й досі. Тому я продовжу відкладати військову допомогу, поки Європа та решта держав не сприятимуть Україні. Чому тільки Сполучені Штати вкладають купу грошей? Я хочу, і я наполягаю, щоб Європа теж вкладала гроші в Україну, – сказав Трамп.

Раніше стало відомо, що приблизно за тиждень до дзвінка президенту України Володимиру Зеленському президент США Дональд Трамп наказав призупинити виплату військової допомоги.