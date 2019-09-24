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У нас будуть круті відносини з США: Зеленський хоче запросити Трампа в Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір запросити президента США Дональда Трампа в Україну.

У нас будуть круті відносини з США: Зеленський хоче запросити Трампа в Україну

Володимир Зеленський, перебуваючи на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, заявив про намір запросити президента США Дональда Трампа в Україну з офіційним візитом.

– Я очікую, що у нас будуть дуже круті відносини з США. Я очікую, що обов’язково запросимо, такого не було багато років, і, як кажуть in English, the time to visit Ukraine, тому ми очікуємо, що ми домовимося про візит, – сказав він.

За словами президента, він хоче, щоб світові лідери приїжджали в Україну і бачили своїми очима, яка гарна Україна.

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Зеленський зазначив, що всі чекають запрошення в Україну і з задоволенням погоджуються.

Він додав, що найближчі два роки країну чекають візити американських і європейських лідерів.

Нагадаємо, Зеленський зустрівся з Ангелою Меркель на Генасамблеї ООН і обговорив стан підготовки до зустрічі лідерів країн нормандської четвірки.

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