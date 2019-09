Володимир Зеленський, перебуваючи на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, заявив про намір запросити президента США Дональда Трампа в Україну з офіційним візитом.

– Я очікую, що у нас будуть дуже круті відносини з США. Я очікую, що обов’язково запросимо, такого не було багато років, і, як кажуть in English, the time to visit Ukraine, тому ми очікуємо, що ми домовимося про візит, – сказав він.