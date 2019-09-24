У районі проведення операції Об’єднаних сил загинув український військовослужбовець.
У зоні проведення ООС внаслідок ворожого обстрілу український військовослужбовець отримав поранення не сумісне з життям.
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Обставини з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України.
Раніше Факти ICTV писали, що українська сторона розпочала процес відведення військ уздовж всієї лінії зіткнення сторін на Донбасі.
Фото: Міноборони України
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