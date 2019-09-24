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Факти / Україна

У зоні проведення ООС загинув український військовий

У районі проведення операції Об’єднаних сил загинув український військовослужбовець.

У зоні проведення ООС загинув український військовий

У зоні проведення ООС внаслідок ворожого обстрілу український військовослужбовець отримав поранення не сумісне з життям.

Читайте: Знатна риба – воював з 2014: бійці ООС затримали найманця РФ

Обставини з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України.

Раніше Факти ICTV писали, що українська сторона розпочала процес відведення військ уздовж всієї лінії зіткнення сторін на Донбасі.

Фото: Міноборони України

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