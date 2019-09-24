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Зеленський ветував закон, який робить можливим імпічмент

Президент Володимир Зеленський ветував закон про тимчасові спеціальні слідчі комісії Верховної Ради.

Зеленський ветував закон, який робить можливим імпічмент

Закон про тимчасові спеціальні слідчі комісії повернуто з пропозиціями президента. Текст пропозицій поки відсутній.

Законопроект встановлює порядок створення та організації діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування в разі імпічменту президента.

Читайте: Закон про імпічмент президента – опубліковано повний текст

До складу спеціальної слідчої комісії входять нардепи з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп, спеціальний прокурор і три спеціальні слідчі.

Нагадаємо, 23 вересня підписав Володимир Зеленський підписав закон про імпічмент.

Джерело: Верховна Рада

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