Президент Володимир Зеленський ветував закон про тимчасові спеціальні слідчі комісії Верховної Ради.

Закон про тимчасові спеціальні слідчі комісії повернуто з пропозиціями президента. Текст пропозицій поки відсутній.

Законопроект встановлює порядок створення та організації діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування в разі імпічменту президента.

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До складу спеціальної слідчої комісії входять нардепи з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп, спеціальний прокурор і три спеціальні слідчі.

Нагадаємо, 23 вересня підписав Володимир Зеленський підписав закон про імпічмент.