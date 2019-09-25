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Факти / Україна / Суспільство

Бойовики 23 рази обстріляли позиції ЗСУ – один військовий загинув

24 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню, унаслідок чого загинув український військовий.

Бойовики 23 рази обстріляли позиції ЗСУ – один військовий загинув

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Також бойовики використовували гранатомети різних систем, снайперську та стрілецьку зброю.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу ООС загинув та ще один отримав поранення.

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Бойовики обстріляли позиції поблизу Мар’їнки, Гнутового, Новоселівки Другої, Павлополя, Красногорівки, Водяного, Пищевика, Травневого, Луганського, Кримського, Зайцевого, Новолуганського, Троїцького.

З початку поточної доби противник здійснив чотири обстріли.

Нагадаємо, під час участі у Саміті ООН Володимир Зеленський заявив, що перешкодою для сталого розвитку України є спротив реформам всередині країни та війна внаслідок російської агресії.

Джерело: Штаб ООС

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