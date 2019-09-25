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Факти / Україна

Геращенко призначили заступником міністра внутрішніх справ

Під час засідання Кабінету Міністрів було прийнято рішення про призначення Антона Геращенка заступником міністра внутрішніх справ.

Антон Геращенко

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що на засіданні уряду було ухвалено рішення про призначення заступників міністра внутрішніх справ.

Одним з них став Антон Геращенко.

Першим заступником міністра внутрішніх справ призначили Сергія Ярового.

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Крім того, заступниками стали:

  • Павлюченко Катерина;
  • Гогілашвілі Олександр;
  • Гончаров Сергій;
  • Ковальчук Тетяна.

До слова, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в Україні починається перезавантаження влади.

Джерело: Олексій Гончаренко

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