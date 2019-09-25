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Факти / Україна

Клименка призначено новим головою Нацполіції

Новим головою Нацполіції уряд призначив Ігоря Клименка.

ігор клименко

Уряд під час закритого засідання призначив чинного заступника голови Нацполіції генерала Ігоря Клименка новим главою відомства.

Під час засідання Кабміну також затвердили нову кількість заступників міністра внутрішніх справ.

У Арсена Авакова відтепер буде сім заступників, один з яких – першим.

Читайте: Чому Сергій Князєв подав у відставку

До слова, раніше Ігор Клименко обіймав посаду заступника голови Національної поліції.

У 2014 році брав безпосередню участь в антитерористичній операції на Донбасі. Нагороджений відомчими відзнаками МВС України та медаллю Захиснику Вітчизни.

Нагадаємо, 24 вересня голова Нацполіції Сергій Князєв подав у відставку.

Джерело: МВС

Фото: Нацполіція

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