Новим головою Нацполіції уряд призначив Ігоря Клименка.

Уряд під час закритого засідання призначив чинного заступника голови Нацполіції генерала Ігоря Клименка новим главою відомства.

Під час засідання Кабміну також затвердили нову кількість заступників міністра внутрішніх справ.

У Арсена Авакова відтепер буде сім заступників, один з яких – першим.

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До слова, раніше Ігор Клименко обіймав посаду заступника голови Національної поліції.

У 2014 році брав безпосередню участь в антитерористичній операції на Донбасі. Нагороджений відомчими відзнаками МВС України та медаллю Захиснику Вітчизни.

Нагадаємо, 24 вересня голова Нацполіції Сергій Князєв подав у відставку.