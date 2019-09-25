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Факти / Україна

Погода в Україні на 25 вересня (КАРТА)

Сьогодні, 25 вересня, в Україні очікується сонячна погода з опадами на заході.

Погода в Україні на 25 вересня (КАРТА)

25 вересня в Україні без опадів, лише на Прикарпатті та Закарпатті вдень дощ.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Вночі на півночі країни та Лівобережжі сильні заморозки 0-5°С, на решті території температура 1-6°С тепла.

Читайте: Погода в Україні на осінь – коли прийде похолодання та заморозки

На Закарпатті та у південній частині 7-11°С; температура вдень 13-18°С тепла, у західних областях та у південній частині 16-21°С.

У Києві сонячно та без опадів, вдень 14-16°С.

До слова, раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на тиждень.

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