Сьогодні, 25 вересня, в Україні очікується сонячна погода з опадами на заході.
25 вересня в Україні без опадів, лише на Прикарпатті та Закарпатті вдень дощ.
Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.
Вночі на півночі країни та Лівобережжі сильні заморозки 0-5°С, на решті території температура 1-6°С тепла.
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На Закарпатті та у південній частині 7-11°С; температура вдень 13-18°С тепла, у західних областях та у південній частині 16-21°С.
У Києві сонячно та без опадів, вдень 14-16°С.
До слова, раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на тиждень.
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