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Прогрес є: Трамп сподівається, що Зеленський і Путін домовляться

Дональд Трамп висловив надію, що Володимиру Зеленському вдасться домовитися з Володимиром Путіним під час зустрічі.

Прогрес є: Трамп сподівається, що Зеленський і Путін домовляться

Президент США Дональд Трамп сподівається, що проблеми у російсько-українських відносинах президенти країн Володимир Зеленський і Володимир Зеленський зможуть вирішити під час особистої зустрічі.

За словами американського лідера, Київ і Москва вже демонструють прогрес у відносинах.

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– Я сподіваюся, що ви і президент Путін зможете зібратися разом і вирішити проблеми, – сказав Трамп Зеленському під час зустрічі в Нью-Йорку.

Нагадаємо, глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що переговори у нормандському форматі можуть відбутися у середині жовтня.

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