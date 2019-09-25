Дональд Трамп висловив надію, що Володимиру Зеленському вдасться домовитися з Володимиром Путіним під час зустрічі.
Президент США Дональд Трамп сподівається, що проблеми у російсько-українських відносинах президенти країн Володимир Зеленський і Володимир Зеленський зможуть вирішити під час особистої зустрічі.
За словами американського лідера, Київ і Москва вже демонструють прогрес у відносинах.
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– Я сподіваюся, що ви і президент Путін зможете зібратися разом і вирішити проблеми, – сказав Трамп Зеленському під час зустрічі в Нью-Йорку.
Нагадаємо, глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що переговори у нормандському форматі можуть відбутися у середині жовтня.
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