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Факти / Україна / Політика

Привітав з обміном: Зеленський розповів про розмову з Лавровим

Володимир Зеленський розповів, як Сергій Лавров у Нью-Йорку підійшов до нього привітати з обміном утримуваними.

Привітав з обміном: Зеленський розповів про розмову з Лавровим

Президент України Володимир Зеленський розповів про коротку розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

– Пан Лавров підійшов до мене, сказав, що хоче познайомитися і хоче сказати, що Москва дуже хоче, щоби закінчилася війна на Донбасі. Привітав із обміном. Це була дуже коротка розмова.

Я відповів, що Київ робить усе для миру, це наша країна, це наша земля. Якщо ви готові, давайте закінчимо війну, віддамо нам наші території, обміняємо людей, – сказав Зеленський.

Читайте: Донбас, стенограма і запрошення: про що говорили Зеленський і Трамп у Нью-Йорку

Як повідомлялося, Володимир Зеленський виступив на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

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