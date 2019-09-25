Володимир Зеленський розповів, як Сергій Лавров у Нью-Йорку підійшов до нього привітати з обміном утримуваними.

Президент України Володимир Зеленський розповів про коротку розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

– Пан Лавров підійшов до мене, сказав, що хоче познайомитися і хоче сказати, що Москва дуже хоче, щоби закінчилася війна на Донбасі. Привітав із обміном. Це була дуже коротка розмова.

Я відповів, що Київ робить усе для миру, це наша країна, це наша земля. Якщо ви готові, давайте закінчимо війну, віддамо нам наші території, обміняємо людей, – сказав Зеленський.

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Як повідомлялося, Володимир Зеленський виступив на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.