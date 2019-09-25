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Факти / Україна

Україна – нова країна, яка нічого не просить! Зеленський вгамував російських журналістів

Президент України Володимир Зеленський відповів на компрометуючі запитання російських журналістів про тиск з боку президента США Дональда Трампа та про розширення нормандського формату.

Україна – нова країна, яка нічого не просить! Зеленський вгамував російських журналістів

У кулуарах Генеральної асамблеї ООН російський журналіст Євген Попов підійшов до українського президент Володимира Зеленського та намагався скомпрометувати запитаннями про тиск з боку Дональда Трампа.

– На мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної держави. На мене тиснути може тільки одна людина – мій син, якому шість років, – відповів Зеленський Попову українською мовою.

Потім журналіст вирішив уточнити чи буде президент України просити у США під зустрічі з Трампом.

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– Ми можемо говорити про підтримку, а про просити – це точно не про Україну. Україна – нова країна, сильна, яка нічого не просить. Самі можемо комусь допомогти, – підкреслив Зеленський.

Раніше Факти ICTV писали, що представники адміністрації Дональда Трампа намагалися перешкодити йому зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським.

Фото: Офіс Президента

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