У Запоріжжі відбулося судове засідання над Віталієм Чайковським, який підпалив свою кохану.

У Шевченківському суді Запоріжжя 25 вересня відбулося судове засідання над Віталієм Чайковським, який на очах у багатьох свідків облив свою 22-річну кохану Анастасію Ковальову бензином і підпалив.

Бідолашна провела у реанімації тиждень і на восьмий день загинула. А от її жорстокому кату світить довічне – за вбивство з особливою жорстокістю.

Судити Чайковського будуть одразу троє суддів. Та сьогодні одна з них попросила самовідвід, бо виявилась родичкою адвоката постраждалої родини.

Наступне засідання – вже у новому складі суду призначили на завтра.

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Чайковський на суді з журналістами не спілкувався, лише з адвокатом. Промова захисника підсудного шокували рідних Анастасії. Віталій, мовляв, не хотів вбивати, лиш покалічити. Тому на довічний термін за гратами не заслуговує.

До Чайковського наважилася підійти мати Анастасії – з єдиним питанням.

– Віталік! Як ти живеш? – Перепрошую. – Як ти живеш?

Деталі у сюжеті Надзвичайних новин:

Нагадаємо, на Харківщині чоловік через ревнощі підпалив два будинки та стріляв у сусіда.