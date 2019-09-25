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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Закон про штрафи за руйнування доріг набув чинності – що це значить

Закон про штрафи за руйнування доріг був опублікований у Голосі України. Що передбачає цей закон, читайте на сайті Факти ICTV.

Закон про штрафи за руйнування доріг набув чинності – що це значить

25 вересня набув чинності закон №1047, який передбачає штрафи за руйнування доріг.

Що передбачає цей закон:

  • за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% під час перевезення вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у розмірі 8,5 тис.;
  • за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 10% до 20% під час перевезення вантажу без відповідного дозволу – штраф у розмірі 17 тис.;
  • за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм більш 20% під час перевезення без відповідного дозволу – штраф у розмірі 34 тис.

Читайте: Нардепам-кнопкодавам загрожує штраф до 85 тис. грн – законопроект 

Нагадаємо, 23 вересня Володимир Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за перевантажені фури.

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