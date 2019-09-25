Закон про штрафи за руйнування доріг був опублікований у Голосі України. Що передбачає цей закон, читайте на сайті Факти ICTV.
25 вересня набув чинності закон №1047, який передбачає штрафи за руйнування доріг.
Що передбачає цей закон:
- за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% під час перевезення вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у розмірі 8,5 тис.;
- за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 10% до 20% під час перевезення вантажу без відповідного дозволу – штраф у розмірі 17 тис.;
- за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм більш 20% під час перевезення без відповідного дозволу – штраф у розмірі 34 тис.
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Нагадаємо, 23 вересня Володимир Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за перевантажені фури.