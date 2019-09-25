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Факти / Україна / Політика

Зеленський на зустрічі з Трампом: Ніхто на мене не тиснув, у нас незалежна країна

Володимир Зеленський заявив, що у розмові з Дональдом Трампом про Хантера Байдена на нього ніхто не тиснув.

Зеленський на зустрічі з Трампом: Ніхто на мене не тиснув, у нас незалежна країна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп у липневій телефонній розмові “на нього не тиснув”.

– Я нікому нічого не винен. Я сказав, що ми готові розслідувати. Україна незалежна країна, у нас новий генпрокурор Руслан Рябошапка, дуже хороша чесна людина, “західник”, з освітою, із західним досвідом. Чи буде він розглядати? Він повинен розглядати будь-які справи. Які тут можуть бути обіцянки?, – сказав український лідер під час зустрічі з Трампом у Нью-Йорку.

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Нагадаємо, згідно зі стенограмою розмови Зеленського і Трампа, американський президент просив Зеленського провести розслідування у справі Хантера Байдена – сина Джо Байдена.

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