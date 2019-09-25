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Факти / Україна

Зеленський – Трампу: Меркель і Макрон роблять для України не так багато, як могли б

Стенограма розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа показала, що лідери говорили про підтримку України з боку Франції та Німеччини у боротьбі з російською агресією.

Зеленський – Трампу: Меркель і Макрон роблять для України не так багато, як могли б

Білий дім опублікував стенограму розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа, в якій є критика щодо глав держав Франції та Німеччини.

Зеленський заявив, що президент Франції Еммануель  Макрон і канцлер ФРН Ангела Меркель роблять не так багато, як могли б, для допомоги Україні в боротьбі проти російської агресії і посилення санкцій проти РФ.

– Ви абсолютно маєте рацію, не просто на 100%, але реально на 1000%. Я можу сказати наступне: я говорив з Ангелою Меркель і зустрічався з нею. Я також зустрічався і розмовляв з Макрона, і я сказав їм, що вони не роблять так багато, як це необхідно, з питання санкцій. Вони не посилюють санкції. Вони не роблять так багато, як повинні були б робити для України, – сказав президент нашої держави.

Читайте: Зеленський заявив Трампу про готовність купити більше Javelin у США – стенограма

За його словами, США роблять більше за ЄС, особливо, коли мова йде про санкції проти Росії.

Нагадаємо, що стенограма розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року, була опублікована увечері 25 вересня.

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