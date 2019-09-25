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Факти / Україна

Зеленський виступив за оновлення ООН

Президент Володимир Зеленський під час свого виступу на Генасамблеї ООН виступив за оновлення організації.

Зеленський виступив за оновлення ООН

На думку Володимира Зеленського, така міжнародна інституція, як ООН, потребує оновлення через збої у механізмах.

Безумовно, ми не ставимо під сумнів авторитет міжнародних організацій, зокрема, Організації Об’єднаних Націй. Але слід визнати, що механізми небездоганні. Вони починають давати збій, а, отже, потребують оновлення. Організація Об’єднаних! Націй … Але будемо відверті, чи є нації сьогодні дійсно об’єднаними? А навіть якщо так, то що саме об’єднує їх? Це лиха, катастрофи, війни, – сказав Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах Генасамблеї ООН.

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До слова, Володимир Зеленський під час виступу назвав першочергові завдання, серед яких завершення війни і повернення окупованих територій.

Фото: Офіс Президента

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