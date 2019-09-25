Президент Володимир Зеленський під час свого виступу на Генасамблеї ООН виступив за оновлення організації.

На думку Володимира Зеленського, така міжнародна інституція, як ООН, потребує оновлення через збої у механізмах.

Безумовно, ми не ставимо під сумнів авторитет міжнародних організацій, зокрема, Організації Об’єднаних Націй. Але слід визнати, що механізми небездоганні. Вони починають давати збій, а, отже, потребують оновлення. Організація Об’єднаних! Націй … Але будемо відверті, чи є нації сьогодні дійсно об’єднаними? А навіть якщо так, то що саме об’єднує їх? Це лиха, катастрофи, війни, – сказав Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах Генасамблеї ООН.

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До слова, Володимир Зеленський під час виступу назвав першочергові завдання, серед яких завершення війни і повернення окупованих територій.