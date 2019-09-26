Міжнародний валютний фонд позитивно сприймає ініціативи влади України.
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з бондхолдерами та представниками рейтингових агентств, під час якої розповів про підтримку МВФ.
За його словами, Міжнародний валютний фонд продемонстрував підтримку ініціатив української влади під час свого перебування в країні.
– Ми розуміємо, що завдяки співпраці з МВФ нам вдасться досягти кращих результатів у верховенстві права, підтримувати макроекономічну стабільність, залучити прямі іноземні інвестиції та проводити реформи, які приведуть до сталого економічного зростання, – сказав Зеленський.
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Президент України нагадав про законодавчі ініціативи, якими планують залучити іноземні інвестиції.
До слова, 26 вересня відбулася фінальна зустріч місії МВФ та НБУ.