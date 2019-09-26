Міжнародний валютний фонд позитивно сприймає ініціативи влади України.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з бондхолдерами та представниками рейтингових агентств, під час якої розповів про підтримку МВФ.

За його словами, Міжнародний валютний фонд продемонстрував підтримку ініціатив української влади під час свого перебування в країні.

– Ми розуміємо, що завдяки співпраці з МВФ нам вдасться досягти кращих результатів у верховенстві права, підтримувати макроекономічну стабільність, залучити прямі іноземні інвестиції та проводити реформи, які приведуть до сталого економічного зростання, – сказав Зеленський.

Читайте: МВФ надасть Україні $5 млрд за новою програмою – Bloomberg

Президент України нагадав про законодавчі ініціативи, якими планують залучити іноземні інвестиції.

До слова, 26 вересня відбулася фінальна зустріч місії МВФ та НБУ.