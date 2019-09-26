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Факти / Україна

Розмова була у складний період: Зеленський пояснив критику ЄС в бесіді з Трампом

Президент України Володимир Зеленський розкритикував ЄС в розмові з главою США Дональдом Трампом через рішення європейських партнерів повернути російську делегацію в ПАРЄ і продовжити будівництво Північного потоку-2.

Розмова була у складний період: Зеленський пояснив критику ЄС в бесіді з Трампом

Володимир Зеленський заявив, що розкритикував Європейський Союз під час розмови з Дональдом Трампом через складний період, під час якого відбувалася бесіда. Зокрема, президент назвав причинами рішення ЄС щодо повернення делегації РФ в ПАРЄ і продовження будівництва газопроводу Північний потік-2.

– Я за кожне своє слово відповідаю. Я багато разів дякував і дякую, і продовжую дякувати (ЄС – Ред.), – заявив він.

Глава держави зазначив, що під час зустрічі з Трампом він також висловив подяку лідерам Німеччини і Франції за надану допомогу.

Читайте: Стенограма розмови Зеленського і Трампа: 5 головних тем

Також президент розповів, що обговорював з європейськими лідерами повернення російської делегації в ПАРЄ та будівництво Північного потоку-2, але йому відповідали, що ці питання уже вирішені.

– Повернення в ПАРЄ – це рішення було не за мене. Рішення було у європейських країн ухвалене ще, мені здається, в кінці зими. Я ні про кого нічого поганого не хочу говорити, всім, хто нам допомагає, ми дякуємо.

Але я сказав правду, тому що Північний потік- 2 – це велика загроза для нашої енергетичної безпеки. Моє бачення, особисте, що Північний потік-2 – це поступове зняття санкцій.

А за все інше дякую. Дійсно, велику допомогу для нас роблять країни Європейського Союзу, – сказав він.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували повний переклад стенограми розмови Зеленського з Трампом.

Джерело: УНІАН

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