Генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив прокурора Харківської області Юрія Данильченка.

25 вересня 2019 року Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади прокурора Харківської області Юрія Данильченка.

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Крім того, раніше Генеральним прокурором звільнені з посади прокурори Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Черкаської, а також Чернігівської областей.