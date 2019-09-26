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Факти / Україна / Політика

Трамп не питав у Зеленського дозволу на публікацію стенограми

Володимир Зеленський заявив, що не розмовляв з президентом США Дональдом Трампом перед оприлюдненням тексту їх телефонної розмови.

Трамп не питав у Зеленського дозволу на публікацію стенограми

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Дональд Трамп не питав у нього дозволу на публікацію стенограми телефонної розмови.

Зеленський був впевнений, що Білий дім опублікує тільки свою частину і додав, що іноді дзвінки між президентами не мають публікуватись.

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– Хоча я особисто гадаю, що іноді такі дзвінки між президентами незалежних країн вони не повинні публікуватись. Тому що є геополітика, є якісь плани.

Я не розмовляв перед цим з Трампом. Це була перша зустріч. Вчора ми просто потиснули руки і все. Він привітав мене, сказав, що не бачив, щоб скільки людей голосували за одну людину, – зазначив президент.

Нагадаємо, згідно зі стенограмою розмови Зеленського і Трампа, американський президент просив Зеленського провести розслідування у справі Хантера Байдена – сина Джо Байдена.

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