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Факти / Україна / Суспільство

Українці зможуть отримати доступ до державних кадастрів

Доступ до державних кадастрів України українцям можуть відкрити вже найближчим часом.

земельний кадастр

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук дав тиждень для з’ясування ситуації щодо стану державних кадастрів в Україні.

Він доручив розпочати розробку єдиної інтегрованої системи державних кадастрів, яка міститиме достовірну інформацію про природні ресурси країни та буде доступною громадянам.

Спочатку всю інформацію потрібно зібрати і оцифрувати, щоб кожен громадянин України міг її переглянути.

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Олексій Гончарук також зазначив, таке рішення зумовлене тим, що Україна вже витратила десятки мільйонів доларів на розробку різних кадастрів.

А в результаті немає ні коштів, ні нормальних кадастрів.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що ринок землі в Україні запрацює з жовтня 2020 року.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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