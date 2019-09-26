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Факти / Україна

Яке сьогодні свято: іменини 26 вересня

26 вересня іменини святкують Олександри, Іллі, Корнилії, Леонтії, Лук’яни, Миколаї, Петри, Степани, Юліани.

Яке сьогодні свято: іменини 26 вересня

26 вересня православна церква вшановує пам’ять Корнилія – римського сотника з Кесарії Палестинської, який був звернений до християнства апостолом Петром.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Свята в Україні та світі 26 вересня:

  • Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї;
  • Всесвітній день моря;
  • Всесвітній день контрацепції;
  • Європейський день мов.

Іменини святкують сьогодні Олександри, Іллі, Корнилії, Леонтії, Лук’яни, Миколаї, Петри, Степани, Юліани.

Раніше Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.

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