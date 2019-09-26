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Факти / Україна

Януковича викликають до Київського апеляційного суду

Колишній президент-втікач Віктор Янукович 30 вересня має з’явитися в Київський апеляційний суд.

Януковича викликають до Київського апеляційного суду

В Урядовому кур’єрі опублікована повістка Віктору Януковичу в Київський апеляційний суд.

Його викликають на засідання як обвинуваченого на 11.00 30 вересня 2019 року.

Читайте: Янукович повернеться в Україну – адвокат

На цьому засіданні буде розглядатися апеляція адвокатів Януковича на вирок Оболонського райсуду Києва.

Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва заочно засудив екс-президента Віктора Януковича до 13 років ув’язнення за обвинуваченням у державній зраді.

Джерело: Укрінформ

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