Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом заявив, що США не братиме участь у засіданні норманської четвірки.

Однак він закликав Трампа приєднатися до вирішення конфлікту на сході України.

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– Дата поки що на жаль не узгоджена. Звертався до Трампа щоб він приєднався до вирішення наших проблем, але не для того, щоб він зараз приєднався до нормандського формату.

Зараз нам потрібно зустрітися у тому форматі, який є (Україна, Росія, Німеччина та Франція ), — заявив Зеленський.