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Факти / Україна

Бойовики 23 рази обстріляли українські позиції – один військовий поранений

Бойовики 23 рази обстріляли позиції українських військових у зоні проведення ООС.

Бойовики 23 рази обстріляли українські позиції – один військовий поранений

Упродовж доби через обстріли на Донбасі один український військовий дістав поранення.

Бойовики за минулу добу обстрілювали позиції Об’єднаних сил із забороненої зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

До слова, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід зафіксували 16 обстрілів: поблизу Красногорівки, Новогнатівки, Водяного,  Мар’їнки, Пищевика, Новотроїцького, Миколаївки.

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Крім того, було зафіксовано сім обстрілів у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ – поблизу Новолуганського, Луганського та Травневого.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що під Горлівкою бойовики посилюють обстріли.

Джерело: ООС

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