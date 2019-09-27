Бойовики 23 рази обстріляли позиції українських військових у зоні проведення ООС.
Упродовж доби через обстріли на Донбасі один український військовий дістав поранення.
Бойовики за минулу добу обстрілювали позиції Об’єднаних сил із забороненої зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.
До слова, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід зафіксували 16 обстрілів: поблизу Красногорівки, Новогнатівки, Водяного, Мар’їнки, Пищевика, Новотроїцького, Миколаївки.
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Крім того, було зафіксовано сім обстрілів у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ – поблизу Новолуганського, Луганського та Травневого.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що під Горлівкою бойовики посилюють обстріли.
Джерело: ООС