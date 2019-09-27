За останній тиждень міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зробив кілька заяв, в яких надав недостовірну інформацію щодо ситуації в галузі конярства.

В цих заявах прозвучало, що у ДП Конярство України нібито немає коней, а само воно було створено зовсім не з метою піклуватися про майбутнє цілої стратегічної галузі.

– На жаль, є очевидним, що новому міністру хтось дає недостовірну інформацію, – написав у себе на сторінці Facebook радник директора ДП Конярство України Валентин Манько.

За його словами, на підприємстві наразі нараховується більше 2 300 коней. До того ж ДП вирощує свиней (2 400 голів) та корів (300) голів.

– Сьогодні підприємство забезпечує роботою 1 200 співробітників, які годують понад 5 000 членів своїх сімей, – додає Манько.

Щодо землі, то і в заяві міністра є певна неточність, яка додала ДП зайві 10 тис. гектарів. Насправді ж сьогодні її у підприємства не 53, а 43 тис. га.

Вже п’ять років Конярство України працює без жодної дотації, а щомісячна виплата заводам складає близько 15 млн грн. До того ж коні ДП за три останні роки досягли європейського рівня та беруть найважливіші призи в країні.

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Конезаводи, які входять до складу ДП, опікуються і селами, в яких вони розташовані, а самі землі належать конезаводам ДП вже близько 100 років.

Виконувач обов’язків директора ДП намагається зберегти всі документи, адже вони частково були в кабінетах приватного підприємства.