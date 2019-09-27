Підвищити температуру у приміщенні на 3-5 градусів можна за допомогою заходів з утеплення будинку. Факти ICTV писали, як це зробити за півціни, які матеріали обрати і яких помилок варто уникати.

Ще один спосіб – наклеїти на вікна енергозберігаючу плівку. Вона не зробить скло каламутним, але відображатиме тепло всередину кімнати в холодну пору, а влітку навпаки врятує від спеки.

А можна перефарбувати приміщення у теплі кольори – помаранчевий, жовтий. Психологи запевняють, що така зміна в інтер’єрі може підвищити відчуття тепла у квартирі до п’яти градусів.