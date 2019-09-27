Коли ввімкнуть опалення
Опалювальний сезон в Україні розпочнеться коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів буде нижче, ніж +8°. Таке рішення ухвалюють самостійно у кожному регіоні.
Як правило, опалювальний сезон в Україні починається 15 жовтня.
Як визначити середньодобову температуру
Для цього потрібно скласти всі позитивні показники добової температури повітря. Потім те ж саме необхідно зробити з негативними показниками.
Далі потрібно скласти дві отримані суми і розділити це число вимірювань температури повітря за добу.
Скільки коштуватиме опалення
В Україні 2019-2020 рр. діють такі тарифи на тепло:
- при встановленому лічильнику – 1400 грн за одну Гкал;
- без лічильника – 35,21 грн за один кв.м
У низці областей тарифи регулюються місцевими органами управління – але встановлені межі вони перевищувати не мають права.
Як дочекатися опалення і не замерзнути
Підвищити температуру у приміщенні на 3-5 градусів можна за допомогою заходів з утеплення будинку. Факти ICTV писали, як це зробити за півціни, які матеріали обрати і яких помилок варто уникати.
Ще один спосіб – наклеїти на вікна енергозберігаючу плівку. Вона не зробить скло каламутним, але відображатиме тепло всередину кімнати в холодну пору, а влітку навпаки врятує від спеки.
А можна перефарбувати приміщення у теплі кольори – помаранчевий, жовтий. Психологи запевняють, що така зміна в інтер’єрі може підвищити відчуття тепла у квартирі до п’яти градусів.