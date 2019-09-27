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Факти / Україна
Коли ввімкнуть опалення: від чого це залежить і тарифи

На вулиці помітно похолоднішало, а вдома чекають холодні батареї? Коли ввімкнуть опалення в Україні, скільки коштуватиме і як не замерзнути до початку опалювального сезону.

Коли ввімкнуть опалення

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів буде нижче, ніж +8°. Таке рішення ухвалюють самостійно у кожному регіоні.

Як правило, опалювальний сезон в Україні починається 15 жовтня.

Як визначити середньодобову температуру

Для цього потрібно скласти всі позитивні показники добової температури повітря. Потім те ж саме необхідно зробити з негативними показниками.

Далі потрібно скласти дві отримані суми і розділити це число вимірювань температури повітря за добу.

Скільки коштуватиме опалення

В Україні 2019-2020 рр. діють такі тарифи на тепло:

  • при встановленому лічильнику – 1400 грн за одну Гкал;
  • без лічильника – 35,21 грн за один кв.м

У низці областей тарифи регулюються місцевими органами управління – але встановлені межі вони перевищувати не мають права.

Як дочекатися опалення і не замерзнути

Підвищити температуру у приміщенні на 3-5 градусів можна за допомогою заходів з утеплення будинку. Факти ICTV писали, як це зробити за півціни, які матеріали обрати і яких помилок варто уникати.

Ще один спосіб – наклеїти на вікна енергозберігаючу плівку. Вона не зробить скло каламутним, але  відображатиме тепло всередину кімнати в холодну пору, а влітку навпаки врятує  від спеки.

А можна перефарбувати приміщення у теплі кольори – помаранчевий, жовтий. Психологи запевняють, що така зміна в інтер’єрі може підвищити відчуття тепла у квартирі до п’яти градусів.

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