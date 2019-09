Афіша на вихідні в Києві на 27-29 вересня 2019 року. Вікенд обіцяє здивувати столицю крутими концертами і цікавими подіями, які залишаться в пам’яті надовго. Куди піти в Києві на вихідних – розкажуть Факти ICTV.

Куди піти в Києві на вихідних – не найскладніше питання, оскільки кожного вікенду в столиці проходить величезна кількість заходів, що варті уваги.

Наприклад, на цих вихідних кияни можуть відвідати виступ легенд британського пост-панку White lies або концерт українського пост-панк гурту Small Depo.

Також є можливість сходити на вечірку Тапольського або послухати репера Bexey.

Факти ICTV публікують афішу на вихідні в Києві.

Bexey

Otel

27 вересня, 19.00

Вартість: 390 грн

В Україні вже побувало багато реперів нової хвилі з США, і тепер прийшла черга Великої Британії. До нас їде Джордж Меєр, якого світ хіп-хопу знає під псевдонімом Bexey.

Зараз Меєру 23 роки і він тільки наближається до слави, але його фанати б’ють тату з його обличчям або роблять характерну зачіску, щоб бути схожим на Bexey.

Репер запам’ятовується слухачам не тільки завдяки своїм енергійним трекам з пристойною часткою хизування, а й зовнішнім виглядом. Він екстравагантно одягається, завжди фарбує волосся і носить чорні лінзи, щоб створити ефект загадковості.

Operators

Mezzanine

27 вересня, 20.00

Вартість: 300 грн

Проект створений у 2014 році Деном Бокнером у Монреалі, також відомим за такі гурти, як Wolf Parade, Handsome Furs та Divine Fits. Завдяки дебюту Operators з альбомом Blue Wave, Бокнер показав шанувальникам новий бік своєї творчості, який помітно відрізняється від його інших.

Новий альбом Radiant Dawn, який презентують у Києві, вийшов в травні цього року на лейблі Last Gang Records. Чіткий голос Бокнера створює захопливе кінематографічне звучання та дистопічний настрій: всеохоплива тема, періодичні ліричні посилання та короткі інструментальні інтермедії.

Він відзначився мінімалізмом і суворою атмосферою невпорядкованого стану нашого світу, заохочуючи Бокнера лірично заглиблюватися в свої думки.

Тапольський на Житньому Ринку

Житній ринок

28 вересня, 22.00

Вартість: 299 грн

28 вересня відомий київський діджей Тапольський запрошує на свій день народження. На 43-річчя вирішено танцювати на справжньому подільському ринку і здійснити цю мрію іменинника.

– Найлегендарніший ринок Києва, одна з моїх улюблених модерністських будівель та унікальна можливість зробити там івент до початку його капітального ремонту у 2020 році. Приходьте обов’язково – розхитаємо Житній! – запрошує Тапольский.

Small Depo

Mezzanine

28 вересня, 19.00

Вартість: 250 грн

Холодний мінімалістичний пост-панк та інді-рок про радощі і втрати, дружбу і кохання молодих людей. Саме так Small Depo говорять про себе.

Останній альбом Small Depo Дебильный увійшов не тільки у ваші плейлисти, але і в рейтинги головних музичних медіа України як один з найкращих альбомів 2018 року.

Спільну пісню Был Замечен з Курганом назвали найуспішнішим дуетом року відомі музичні ЗМІ.

White Lies

Bel etage

29 вересня, 19.00

Вартість: 1 090 грн

На них довго чекали, і вони нарешті їдуть до нас. Один з найкращих пост-панк-гуртів Британії, White Lies, дасть великий сольний концерт в столиці.

Цього року тріо випустило п’яту платівку, назва якої дуже проста – Five. Через альбом хлопці втратили контракт з великим лейблом. Їх змушували робити радіофрендлі-пісні для нового релізу, а вони хотіли записати все так, як задумали спочатку.

Розірвавши угоду, вони записались на інді-лейблі Play It Again Sam.

На агрегаторах Album of the Year і Metacritic у Five найвищі оцінки з усіх альбомів White Lies.

Вже зовсім скоро Україна також зможе оцінити нових White Lies – як за музикою, так і за принципами.

