Афіша на вихідні в Києві на 27-29 вересня 2019 року. Вікенд обіцяє здивувати столицю крутими концертами і цікавими подіями, які залишаться в пам’яті надовго. Куди піти в Києві на вихідних – розкажуть Факти ICTV.
Куди піти в Києві на вихідних – не найскладніше питання, оскільки кожного вікенду в столиці проходить величезна кількість заходів, що варті уваги.
Наприклад, на цих вихідних кияни можуть відвідати виступ легенд британського пост-панку White lies або концерт українського пост-панк гурту Small Depo.
Також є можливість сходити на вечірку Тапольського або послухати репера Bexey.
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Факти ICTV публікують афішу на вихідні в Києві.
Bexey
Otel
27 вересня, 19.00
Вартість: 390 грн
Придбати квитки можна тут
В Україні вже побувало багато реперів нової хвилі з США, і тепер прийшла черга Великої Британії. До нас їде Джордж Меєр, якого світ хіп-хопу знає під псевдонімом Bexey.
Зараз Меєру 23 роки і він тільки наближається до слави, але його фанати б’ють тату з його обличчям або роблять характерну зачіску, щоб бути схожим на Bexey.
Репер запам’ятовується слухачам не тільки завдяки своїм енергійним трекам з пристойною часткою хизування, а й зовнішнім виглядом. Він екстравагантно одягається, завжди фарбує волосся і носить чорні лінзи, щоб створити ефект загадковості.
Operators
Mezzanine
27 вересня, 20.00
Вартість: 300 грн
Придбати квитки можна тут
Проект створений у 2014 році Деном Бокнером у Монреалі, також відомим за такі гурти, як Wolf Parade, Handsome Furs та Divine Fits. Завдяки дебюту Operators з альбомом Blue Wave, Бокнер показав шанувальникам новий бік своєї творчості, який помітно відрізняється від його інших.
Новий альбом Radiant Dawn, який презентують у Києві, вийшов в травні цього року на лейблі Last Gang Records. Чіткий голос Бокнера створює захопливе кінематографічне звучання та дистопічний настрій: всеохоплива тема, періодичні ліричні посилання та короткі інструментальні інтермедії.
Він відзначився мінімалізмом і суворою атмосферою невпорядкованого стану нашого світу, заохочуючи Бокнера лірично заглиблюватися в свої думки.
Тапольський на Житньому Ринку
Житній ринок
28 вересня, 22.00
Вартість: 299 грн
Придбати квитки можна тут
28 вересня відомий київський діджей Тапольський запрошує на свій день народження. На 43-річчя вирішено танцювати на справжньому подільському ринку і здійснити цю мрію іменинника.
– Найлегендарніший ринок Києва, одна з моїх улюблених модерністських будівель та унікальна можливість зробити там івент до початку його капітального ремонту у 2020 році. Приходьте обов’язково – розхитаємо Житній! – запрошує Тапольский.
Small Depo
Mezzanine
28 вересня, 19.00
Вартість: 250 грн
Придбати квитки можна тут
Холодний мінімалістичний пост-панк та інді-рок про радощі і втрати, дружбу і кохання молодих людей. Саме так Small Depo говорять про себе.
Останній альбом Small Depo Дебильный увійшов не тільки у ваші плейлисти, але і в рейтинги головних музичних медіа України як один з найкращих альбомів 2018 року.
Спільну пісню Был Замечен з Курганом назвали найуспішнішим дуетом року відомі музичні ЗМІ.
White Lies
Bel etage
29 вересня, 19.00
Вартість: 1 090 грн
Придбати квитки можна тут
На них довго чекали, і вони нарешті їдуть до нас. Один з найкращих пост-панк-гуртів Британії, White Lies, дасть великий сольний концерт в столиці.
Цього року тріо випустило п’яту платівку, назва якої дуже проста – Five. Через альбом хлопці втратили контракт з великим лейблом. Їх змушували робити радіофрендлі-пісні для нового релізу, а вони хотіли записати все так, як задумали спочатку.
Розірвавши угоду, вони записались на інді-лейблі Play It Again Sam.
На агрегаторах Album of the Year і Metacritic у Five найвищі оцінки з усіх альбомів White Lies.
Вже зовсім скоро Україна також зможе оцінити нових White Lies – як за музикою, так і за принципами.
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві вперше відбувся фестиваль міської культури Булгаков-FEST, на якому побували тисячі киян і гостей столиці.