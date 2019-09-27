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Факти / Україна

Перехід на зимовий час в Україні 2019 – дата

В останню неділю жовтня 2019 року, тобто вночі 27 числа, Україна перейде на зимовий час.

Перехід на зимовий час в Україні 2019 – дата

В неділю, 27 жовтня, о 4.00 необхідно перевести стрілки годинника на одну годину назад.

Дата, коли переводять годинники на зимовий час в Україні, затверджена постановою Кабміну №509 від 13 травня 1996 року Про порядок обчислення часу на території України.

Читайте: 5 порад, як пережити осінь без шкоди для фігури та настрою

При цьому Євросоюз вирішив з 2019 року скасувати перехід на літній і зимовий час після опитування, у ході якого більше 80% респондентів підтримали скасування переведення годинників.

Точний час в Україні

Киев:


 

Фото: Dreamstime

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